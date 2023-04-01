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14:10, 1 апреля 2023Мир

Дания и Швеция подключились к ФРГ в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Welt: ФРГ наладила сотрудничество с Данией и Швецией по делу о взрывах на Nord Stream
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Reuters

ФРГ наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

В начале процесса была сформирована команда следователей из Германии, Дании и Швеции, однако последние позднее прекратили участие в деле, так как опасались утечек информации. Сейчас ситуация улучшилась. Со стороны Германии над делом работает «двузначное число» следователей.

Представитель Христианско-демократического союза Кристоф де Фрис выразил недовольство недостаточным информированием общественности о ходе расследования. По его словам, каждый, кто читает газеты, знает о деле больше, чем депутаты Бундестага, а непрозрачность приводит к спекуляциям.

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Ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст заявил, что для надлежащего расследования взрывов на «Северных потоках» нужно участие России. Он призвал привлечь Москву к процедуре.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже следователи из ФРГ допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Сергей Истомин
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