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16:01, 1 апреля 2023Спорт

«Сочи» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ

Дубль Дзюбы принес московскому «Локомотиву» победу над «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Сочи» в меньшинстве победил московское «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 25-й минуте встречи голкипер и капитан сочинцев Сослан Джанаев получил прямую красную карточку после фола на хавбеке сине-бело-голубых Денисе Макарове. Денис Адамов вышел на замену Джанаеву и отразил пенальти. А затем на 61-й и 74-й минутах защитники «Сочи» Ванья Дркушич и Тимофей Маргасов поразили ворота соперников. Для Дркушича этот гол стал первым в РПЛ.

В параллельной встрече московский «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0. Победу команде принес дубль 34-летнего форварда Артема Дзюбы в первом тайме. Еще по одному голу на свой счет записали полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

Таким образом, Дзюба вышел на первое место в списке бомбардиров «Локомотива», несмотря на то, что пополнил ее состав в конце февраля. Всего в его активе шесть забитых мячей и одна результативная передача в четырех играх сезона в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Сочи» 9 апреля сыграет дома с «Крыльями Советов», «Локомотив» в этот же день примет «Зенит», а «Пари НН» встретится на выезде с «Краснодаром». Динамо днем ранее поборется со «Спартаком».

Ксения Курашкина
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