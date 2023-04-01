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09:00, 2 апреля 2023Россия

Москвичам пообещали благоприятную погоду на следующей неделе

Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду в Москве на следующей неделе

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Москвичей с самого начала следующей недели ожидает благоприятная и теплая погода без ночных заморозков, однако с небольшим количеством осадков. Такой прогноз жителям столичного региона в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Прогноз благоприятный. Будет тепло, не будет ночных заморозков

Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«Начиная с понедельника ночные температуры будут где-то от одного до пяти градусов тепла, дневная температура будет около десяти градусов танцевать. Дожди у нас в основном во вторник и среду, в остальное время преобладание облачной погоды, но все-таки солнце будет пробиваться и температура очень хорошая — около десяти градусов», — сказал синоптик.

По словам Александра Шувалова, заметные всплески и падения температуры маловероятны, ситуация будет достаточно ровной.

«Основной циклонический вихрь находится западнее, и по его восточной периферии южный и юго-восточный ветер подкачивает нам тепло с юга и юго-востока и поддерживает эту хорошую, комфортную температуру», — добавил он.

Ранее ученые Колумбийского университета и других научных организаций США пришли к выводу, что чрезвычайно жаркое лето 2021 года установило тысячелетний рекорд высоких температур начиная с 950 года нашей эры.

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Мария Сметанина
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