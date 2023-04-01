Поляки жестоко избили двух украинцев и потребовали убраться домой

Wprost: поляки в Лодзи жестоко избили двух украинцев и потребовали убраться домой

Жители польского города Лодзь жестоко избили двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное, пишет Wprost.

По данным издания, инцидент произошел с 25 на 26 марта возле местного парка, но известно о нем стало только сейчас. В драке пострадали двое украинских граждан: 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел. Как уточнили журналисты, нападение сопровождалось криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой».

При этом один из пострадавших украинцев получил серьезные травмы. У него сломаны челюсть и ребра. Издание добавило, что братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.

В январе в Люблине поляки избили семью украинских беженцев и потребовали, чтобы они вернулись на родину. Украинка по имени Оксана вместе с 27-летней беременной дочерью и 13-летним сыном возвращались с прогулки, по дороге на них напали мужчины.