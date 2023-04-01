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00:07, 1 апреля 2023Россия

В России начался весенний призыв в армию

1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России в субботу, 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны, он продлится до 15 июля. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в армию планируется направить 147 тысяч человек.

147 000призывников

планируется направить в Вооруженные силы России в рамках весеннего призыва 2023 года

Кроме того, указ главы государства регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву подходит к концу.

Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее указал, что ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции.

Предыдущий призыв в армию начался на месяц позже традиционных сроков, 1 ноября 2022 года, и продлился до 31 декабря. В Кремле объяснили это перегруженностью военкоматов из-за проведения частичной мобилизации. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что «это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

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Игорь Дмитров
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