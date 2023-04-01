Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 2 апреля 2023Мир

Американские специалисты заявили о росте активности вокруг ядерного центра КНДР

38 North: КНДР может быть близка к завершению строительства легководного реактора

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Американские специалисты утверждают, что строительство экспериментального легководного реактора в Северной Корее может близиться к завершению. Об этом сообщает интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Отмечается, что эксперты зафиксировали активные работы вокруг ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене.
«Реактор мощностью пять мегаватт продолжает работу, и началось строительство нового вспомогательного сооружения рядом с экспериментальным легководным реактором», — говорится в материале. Помимо этого специалисты зафиксировали спуски воды, которые быть связаны с испытаниями системы охлаждения экспериментального легководного реактора. По их мнению, в совокупности это может свидетельствовать о том, что «ректор близок к переходу в рабочее состояние».

Помимо этого эксперты указали на то, что в районе завода по обогащению урана начато новое строительство. Они предположили, что оно направлено на расширение возможностей по обогащению урана.«В совокупности эти события, по всей видимости, отражают недавнее распоряжение [лидера КНДР] Ким Чен Ына увеличить объемы производства расщепляющихся материалов в стране и расширить ее арсенал ядерных вооружений», — отметили они.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте. Государственный лидер сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для отступления ВСУ из Донбасса и Запорожья
Известный сценарист раскрыла причину популярности сериалов про маньяков
Стала известна причина ухода Кержакова из европейского клуба
В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына
Кандидата в президенты Турции обвинили в пренебрежении традициями
Обнаружен нагрев атмосферы Сатурна из-за колец
Американские специалисты заявили о росте активности вокруг ядерного центра КНДР
В Херсонской области раскрыли ячейку террористов
В Киево-Печерской лавре назвали причину ареста митрополита Павла
НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.