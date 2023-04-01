Американские специалисты заявили о росте активности вокруг ядерного центра КНДР

38 North: КНДР может быть близка к завершению строительства легководного реактора

Американские специалисты утверждают, что строительство экспериментального легководного реактора в Северной Корее может близиться к завершению. Об этом сообщает интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Отмечается, что эксперты зафиксировали активные работы вокруг ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене.

«Реактор мощностью пять мегаватт продолжает работу, и началось строительство нового вспомогательного сооружения рядом с экспериментальным легководным реактором», — говорится в материале. Помимо этого специалисты зафиксировали спуски воды, которые быть связаны с испытаниями системы охлаждения экспериментального легководного реактора. По их мнению, в совокупности это может свидетельствовать о том, что «ректор близок к переходу в рабочее состояние».

Помимо этого эксперты указали на то, что в районе завода по обогащению урана начато новое строительство. Они предположили, что оно направлено на расширение возможностей по обогащению урана.«В совокупности эти события, по всей видимости, отражают недавнее распоряжение [лидера КНДР] Ким Чен Ына увеличить объемы производства расщепляющихся материалов в стране и расширить ее арсенал ядерных вооружений», — отметили они.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте. Государственный лидер сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб.