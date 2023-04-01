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17:01, 1 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против сенаторов Совфеда от новых регионов России

Зеленский ввел санкции против сенаторов ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Совфеде

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сенаторов от Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в Совете Федерации. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Ограничения вводятся в отношении сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, сенатора от Херсонской области Константина Басюка и сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны. Санкции в отношении представителей новых регионов России в Совфеде будут действовать на протяжении 10 лет.

При этом сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в списке не значится — ранее она возглавляла МИД республики, а поэтому на Украине уже давно введены санкции в отношении нее.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 россиян. Ограничения включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.

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Алевтина Запольская
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