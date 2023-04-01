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19:00, 1 апреля 2023Россия

Генерал-полковник Лапин и командующий ВДВ отправились в зону СВО

Военкор Котенок: генерал-полковника Лапина и командующего ВДВ отправили в зону СВО

Фото: РИА Новости

Начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского командировали в зону специальной военной операции (СВО) по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, 30 марта Теплинского отозвали из отпуска и командировали на фронт, при этом он провел в штабе ВДВ менее чем сутки. «Вместе с ним этим же самолетом в Ростов-на-Дону вылетел начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин», — отметил Котенок.

Автор публикации добавил, что в ближайшие дни постарается рассказать о том, какие именно роли будут отведены Теплинскому и Лапину в структуре объединенной группировки войск.

В апреле бывший главком Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко заявил, что Киев допускает серьезную ошибку при оценке потенциала российской армии, военных резервов и возможностей военной промышленности. В интервью украинскому изданию «Факты» генерал призвал реально оценивать возможности ВС РФ по увеличению вооружения, парка военной техники и созданию новых воинских частей и группировок.

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Нина Ташевская
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