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20:00, 2 апреля 2023Бывший СССР

Украинские военные рассказали о потерях способных к обучению пилотов

The Telegraph: пилотов ВСУ, которые могут обучаться на F-16, становится все меньше

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали британской газете The Telegraph, что пилотов, которые могли бы потенциально обучаться на F-16, становится все меньше.

Это связано с огромными потерями ВСУ: российская авиация имеет превосходство, у нее более мощные ракеты и радары, утверждают солдаты. Кроме того, на обучение уходит много времени: вплоть до шести месяцев.

«Пока мы будем ждать [поставок западных истребителей и обучения их использованию], мы будем терять все больше летчиков. У нас был список самых продвинутых пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, но, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою», — рассказал газете начальник авиационного отдела командования ВВС Украины, полковник Владимир Логачев.

Министерство обороны Великобритании в феврале также говорило, что военнослужащие ВСУ, помимо прочего, осваивают управление танками Challenger 2.

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Алевтина Запольская
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