Ассоциация аграриев Coldiretti сообщила о росте поставок вина из Италии в РФ на 16%

Поставки итальянского вина в Россию в 2022 году выросли на 16 процентов, достигнув рекордных 172 миллионов евро, подсчитала итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti на основе данных агентства Istat.

В результате Италия стала главным поставщиком вина в Россию, заняв 30 процентов рынка и опередив Испанию и Грузию. Наибольший спрос у российских покупателей оказался на просекко и асти, а также на вина регионов Тоскана, Сицилия, Пьемонт и Венето.

При этом больше половины поставок приходится на игристые вина — их объем в денежном выражении составил более 91 миллиона евро, прибавив за год 28 процентов. Основную долю составило просекко, объем экспорта которого составил 48 миллионов евро с ростом почти на 30 процентов. Белого и красного вина в Россию поставили на 81 миллион евро (плюс 5 процентов по сравнению с 2021 годом).

Санкции ЕС не включают ограничений на экспорт вина, однако в Россию запрещены поставки предметов роскоши дороже 300 евро, в том числе вин. Coldiretti отмечает, что упомянутые ограничения распространяются на очень узкий сегмент итальянских вин: такие марки, как Sassicaia, Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino. Продуктовое эмбарго России, действующее с 2014 года, также не затрагивает поставки вина из Евросоюза.

В конце марта Минэкономразвития России предложило включить в эксперимент по онлайн-продаже алкоголя с использованием сайта «Почты России» вина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Согласно текущему законопроекту об эксперименте, в интернете будут продавать только вина от российских производителей.