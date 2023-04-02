В Госдуме заявили о деградации политической системы Запада и ее лидеров

Володин заявил, что политическая система Запада деградировала вместе с ее лидерами

Западная политическая система деградировала вместе со своими лидерами. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, многие лидеры западных стран не только потеряли авторитет, но и стали участниками скандалов и даже фигурантами уголовных дел. В частности, речь идет о бывшем президенте США Дональде Трампе, экс-президента Франции Николя Саркози и бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. В дальнейшем такая участь может ждать и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, считает Володин.

При этом он подчеркнул, что, как показывает практика, западных политиков обычно привлекают к ответственности за гораздо менее серьезные преступления, чем следовало, поскольку их решения приводили к кровопролитию и массовым жертвам в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии, Афганистане и на Украине.

«Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — заключил Володин.

В марте председатель Госдумы заявил, что возможное решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном, то есть оружие с ядерным компонентом, приведет к трагедии мирового масштаба, которая затронет государства Европы.