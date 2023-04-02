Названы неожиданные последствия энергетических санкций против России

FT: энергетические санкции против России повышают вероятность инцидентов с разливом нефти

Энергетические санкции против России повышают вероятность инцидентов с разливом нефти. Эти неожиданные последствия санкций назвал Financial Times.

Это произошло из-за того, что западные страны запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении судов, перевозящих нефть из России по цене выше ценового потолка.

По мнению директора норвежской страховой компании Gard Рольф Тора Роппестада, менее проверенные страховщики из незападных стран могут не столь ответственно подойти к ликвидации последствий возможных разливов нефти.

Ранее сообщалось, что из-за введенных западных санкций Россия была вынуждена прибегнуть к использованию так называемого теневого флота для перевозок нефти в другие страны. По данным издания, по меньшей мере у 40 судов, поставляющих российскую нефть в Китай и Индию с начала декабря 2022-го по начало февраля 2023-го, не было страховки или стандартных сертификатов, подтверждающих безопасность перевозок. Их давно должны были сдать на металлолом, однако трейдерам выгоднее использовать старые танкеры, зарабатывая на перевозках подсанкционного топлива.