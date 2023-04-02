В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

В Магадане возбудили дело после того, как спасатели достали из проруби тела трех человек

Водолазы достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области.

В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело. Их подозревают в убийстве трех человек, тела которых и обнаружили водолазы. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия, во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина зарезал знакомого, а затем вместе с братом оставил тело убитого в лифте. Четверо мужчин распивали спиртные напитки, а когда двое из них уснули, между обвиняемым и одним из его гостей произошел конфликт, в ходе которого гость получил удар ножом в шею и скончался от полученной травмы. Когда брат убийцы проснулся, мужчины спрятали тело в лифте и вернулись в квартиру.