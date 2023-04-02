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11:27, 2 апреля 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии

Ограничения потребления электроэнергии сняли в Киевской, Житомирской, Харьковской областях

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

В нескольких областях Украины спустя почти месяц сняли ограничения потребления электроэнергии. Об этом в воскресенье, 2 апреля, в Telegram сообщат «Укрэнерго».

По данным энергетической компании, речь идет о Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Ограничения потребления электроэнергии были введены 9 марта. С тех пор в регионах проводились аварийные, а также стабилизационные отключения света.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может экспортировать электроэнергию в страны Европейского союза (ЕС) из-за наличия резервных мощностей. По его словам, ситуация с генерацией электроэнергии на Украине стабилизировалась. Галущенко отметил, что полученные от экспорта средства позволят, в том числе стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний.

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Варвара Кошечкина
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