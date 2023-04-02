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07:54, 2 апреля 2023Россия

В Совфеде предложили организовать паромное сообщение с Бердянском и Мариуполем

В Совфеде предложили организовать паромное сообщение с Бердянским и Мариупольским портами

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает организовать паромное сообщение для перевозок грузов и пассажиров по Азовскому морю к Бердянскому и Мариупольскому портам, пишет ТАСС.

Отмечается, что их могут создать в целях избежать транспортного коллапса и создания транспортных коридоров. «Предлагается: рассмотреть вопрос о грузовом паромном сообщении и возобновлении пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе планируется выполнить за два года. В городе работают 28 тысяч строителей и уже сейчас восстанавливается больше тысячи объектов, а 150 домов восстановлены, уточнили власти города.

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Марина Совина
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