Оценено влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири-2»

Эксперт Белова: обострение между Китаем и Тайванем ускорит переговоры по «Силе Сибири-2»

Дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня может стать для Пекина стимулом для ускоренного завершения переговоров по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

По мнению эксперта, с точки зрения безопасности поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. И поскольку поставки газа через «Силу Сибири» уже учтены в текущем и будущем балансе Китая, то «Сила Сибири-2» может обеспечить эту безопасность.

После встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина опрошенные Reuters эксперты заявили, что сомневаются в значении для Китая газопровода «Сила Сибири-2», который российский президент называл сделкой века. В совместном заявлении об итогах встречи говорится только о том, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях руководителя КНР «Сила Сибири-2» вообще не упоминается. Что касается конкретики по поводу проекта, то о переходе к началу реализации не сообщалось.

По итогам января текущего года Россия стала главным экспортером газа в Китай. В общей сложности за месяц Москва поставила в республику 2,7 миллиарда кубометров газа. На втором месте оказались Туркменистан и Катар (2,2 миллиарда кубометров), а на третьем — Австралия (1,9 миллиарда).

Ранее эксперты предупреждали, что работа российских газовых проектов, в том числе газопровода «Сила Сибири», может серьезно осложниться. Такие риски связаны с новыми санкциями США в отношении поставок газовых турбин в Россию. Местные производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно, отмечают участники рынка.