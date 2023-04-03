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19:00, 3 апреля 2023Мир

Белый дом прокомментировал убийство военкора Татарского

Белый дом заявил, что не владеет информацией об убийстве военкора Татарского

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Белый дом не располагается информацией о том, кто может нести ответственность за убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас [у Белого дома] нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это», — сказал он, комментируя теракт.

По данным Минздрава, в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, пострадавших в результате взрыва. Он прогремел на Университетской набережной вечером 2 апреля. Погиб один человек — сам военкор. В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, предположительно подарившую Татарскому статуэтку с бомбой внутри.

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Виктория Кондратьева
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