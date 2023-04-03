Число пострадавших из-за теракта в кафе в Санкт-Петербурге снова возросло
Число пострадавших из-за теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге возросло до 33 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших есть двое подростков.
По данным Минздрава, в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое. Еще 14 пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел 2 апреля. В результате погиб российский военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), который являлся целью преступления.
В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушка была задержана на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.