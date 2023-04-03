Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 3 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о пострадавшем при взрыве авто в Мелитополе

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал экс-глава Акимовки Зубарев

Фото: РИА Новости

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал экс-глава Акимовского сельского поселения Запорожской области Максим Зубарев. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб, передает ТАСС.

Эти данные подтвердил глава Мелитопольского района Андрей Сигута. В своем Telegram-канале он написал, что украинские силы совершили теракт в отношении Зубарева. «Таким образом они не прекращают попытки запугать мирное население», — добавил Сигута.

Он также уточнил, что Зубарев находится в тяжелом состоянии.

О взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно ранее 3 апреля. Уточнялось, что взрыв, по предварительной информации, произошел на улице Богдана Хмельницкого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского
Петербурженку Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского
Озвучено условие для смены зимней резины на летнюю в Москве
Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид
Глава ЮНЕСКО приехала в Киев
Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск
Мужчина съездил в отпуск и вернулся разбогатевшим
18-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по улице в кружевном бюстгальтере
Фанатов обеспокоило состояние МакSим на концерте в Твери
Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.