Стало известно о пострадавшем при взрыве авто в Мелитополе

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал экс-глава Акимовки Зубарев

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал экс-глава Акимовского сельского поселения Запорожской области Максим Зубарев. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб, передает ТАСС.

Эти данные подтвердил глава Мелитопольского района Андрей Сигута. В своем Telegram-канале он написал, что украинские силы совершили теракт в отношении Зубарева. «Таким образом они не прекращают попытки запугать мирное население», — добавил Сигута.

Он также уточнил, что Зубарев находится в тяжелом состоянии.

О взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно ранее 3 апреля. Уточнялось, что взрыв, по предварительной информации, произошел на улице Богдана Хмельницкого.