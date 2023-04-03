В Мелитополе взорвался автомобиль

Власти Мелитополя сообщили о взорвавшемся автомобиле в городе, пострадал один человек

В Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль, пострадал один человек. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю, используя запрещенные кассетные боеприпасы. В администрации города уточнили, что при обстреле пострадали шесть местных жителей.