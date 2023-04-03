Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 3 апреля 2023Мир

США предупредили об упущенном военно-морском господстве

Обозреватель The Atlantic Хендрикс: Россия и Китай лишили США военного господства на море

Фото: Michael Sandberg / U.S. Navy

Отношения России и Китая могут подорвать военное господство США на морских территориях. Об этом пишет капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке, обозреватель The Atlantic Джерри Хендрикс.

По его мнению, российско-китайские военные договоры подвели черту под лидерством Вашингтона на море. При этом Пекин продолжает заполнять своими военными кораблями все тихоокеанское пространство, утверждает Хендрикс. В свою очередь, Россия может объявить большую часть Северного Ледовитого океана собственными территориальными водами, пишет обозреватель.

В своей статье автор указал Соединенным Штатам на необходимость пересмотреть свой подход к ситуации и начать доказывать свое морское превосходство.

Ранее глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. По его словам, сотрудничество двух стран стало бы риском для Вашингтона. «Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — отметил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений
Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет
Глава Камчатки раскрыл подробности мощного землетрясения в регионе
Российские полицейские раскрыли серию нападений на банки по следам ДНК
В Совфеде высказались о гибели военкора Татарского
Назван новый популярный у девушек тренд в постели
Блогерша с тату во все тело раскрыла причину недовольства своей внешностью
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Пьяный россиянин избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео
Американский генерал назвал маловероятными шансы Украины на победу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.