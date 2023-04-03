США предупредили об упущенном военно-морском господстве

Обозреватель The Atlantic Хендрикс: Россия и Китай лишили США военного господства на море

Отношения России и Китая могут подорвать военное господство США на морских территориях. Об этом пишет капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке, обозреватель The Atlantic Джерри Хендрикс.

По его мнению, российско-китайские военные договоры подвели черту под лидерством Вашингтона на море. При этом Пекин продолжает заполнять своими военными кораблями все тихоокеанское пространство, утверждает Хендрикс. В свою очередь, Россия может объявить большую часть Северного Ледовитого океана собственными территориальными водами, пишет обозреватель.

В своей статье автор указал Соединенным Штатам на необходимость пересмотреть свой подход к ситуации и начать доказывать свое морское превосходство.

Ранее глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. По его словам, сотрудничество двух стран стало бы риском для Вашингтона. «Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — отметил он.