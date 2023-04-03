Россиянин изрубил топором 12-летнего брата супруги

В Башкортостане 27-летний россиянин задержан за изрубленного топором 12-летнего школьника

В Республике Башкортостан задержан 27-летний россиянин, подозреваемый в покушении на убийство 12-летнего подростка. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у задержанного в ходе совместного проживания регулярно возникали конфликты с 12-летним братом супруги. Во время очередного скандала злоумышленник воспользовался моментом, когда школьник находился в бане, ворвался туда и изрубил жертву топором, нанеся множество ударов по ногам и рукам подростка.

После этого подозреваемый попытался совершить суицид, но ему помешали родственники. Тогда он сбежал с места преступления на автомобиле, но по дороге потерял сознание. После этого его госпитализировали в больницу, где он и был обнаружен полицейскими. 12-летняя жертва расправы находится в больнице в тяжелом состоянии.

1 апреля сообщалось, что в Москве мужчина порезал и ударил топором соседку за замечание в его сторону.