Российские штурмовики рассказали о работе под Авдеевкой в ходе спецоперации

Российские штурмовики рассказали «Российской газете» о работе под Авдеевкой в ходе СВО

Российские военные из диверсионной штурмовой бригады «Ветераны» рассказали «Российской газете» о своей работе под Авдеевкой. Корреспонденты издания посетили военный полевой лагерь под Донецком и передовые позиции.

Формирование было создано с началом специальной военной операции (СВО), его костяк образовали ветераны боевых действий, рассказал главный инструктор с позывным Кибарда. В бригаду принимают добровольцев, отслуживших в армии или желающих получить профессиональный военный опыт.

Главным требованием к бойцам является физическая выносливость, поскольку необходимо не только добраться до позиций, но и закрепиться на них, окопаться и выполнить боевую задачу.

Инструктор отметил, что в настоящее время характер спецоперации изменился, успех обеспечивают малые диверсионные группы, проникающие в тыл противника.

Командир роты с позывным Скульптор отметил, что выстроенная линия обороны делает занятую территорию недоступной для вылазок противника, украинские военные в Авдеевке ограничиваются стрельбой из укреплений.

«Сейчас проводим разведку огневых точек и мест расположения противника, складов боеприпасов, чтобы скорректировать план работы артиллерии и минометной батареи. В целом, пытаемся разгадать готовящиеся действия украинцев, хотя с ними по одним военным учебникам учились», — заключил военнослужащий.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно блокируют дороги на авдеевском направлении. Он отметил, что пока рано говорить об оперативном окружении Авдеевки. Однако для украинской армии создается если не критическая ситуация, то крайне сложная.

