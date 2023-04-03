Россияне раскрыли свой бюджет для покупки жилья

«СберСтрахование»: россияне готовы потратить на покупку жилья 4 миллиона рублей

В среднем по стране россияне готовы потратить на покупку жилья четыре миллиона рублей. Свой бюджет для приобретения недвижимости граждане раскрыли в опросе «СберСтрахования», передает РБК.

В исследовании приняли участие 500 тысяч человек из 37 городов России. Больше всего за жилье готовы заплатить жители Москвы (семь миллионов рублей), а меньше всего — жители Астрахани (1,8 миллиона рублей).

77,9 процента респондентов предпочли вторичную недвижимость. 60,3 процента рассматривают возможность взять ипотеку. Больше всего желающих оформить кредит на жилье оказалось в Краснодаре — 97 процентов от общего числа потенциальных покупателей. Второе место досталось жителям Тюмени (83 процента), а третье — жителям Казани (82 процента). Меньше всего в ипотеке заинтересованы покупатели из Махачкалы, где доля потенциальных заемщиков составила 35 процентов.

В среднем россияне рассчитывают выплатить ипотеку за 16,7 года. 23 процента планируют закрыть кредит за пять лет, 17 процентов — за 6-10 лет, 34 процента — за 11-20 лет и 23 процента — за 21-30 лет. Только три процента опрошенных готовы выплачивать ипотеку более 30 лет. При этом 18 процентов готовы внести в качестве первоначального взноса половину стоимости жилья, а 53 процента — 10 процентов от его стоимости.

В марте россияне назвали стоимость квартиры мечты. Большинство готовы потратить на покупку идеального жилья от пяти до 10 миллионов рублей.