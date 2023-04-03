Подозреваемого поймали спустя год благодаря буррито

NPR: полицейские разыскали преступника благодаря недоеденному буррито

Следователи спустя год поймали подозреваемого в поджоге офиса выступающей против абортов организации в американском штате Висконсин благодаря недоеденному буррито. Об этом сообщает NPR.

Неизвестный совершил поджог в офисе организации Wisconsin Family Action (WFA) в городе Мадисон 8 мая 2022 года. На месте происшествия полицейские обнаружили два коктейля Молотова. На стене здания вандал сделал надпись: «Если аборты небезопасны, то и вы не будете в безопасности». Полицейские направили на экспертизу найденные на месте предметы и получили ДНК трех разных людей, но их не оказалось в полицейской базе.

В январе 2023 года демонстранты в Висконсине протестовали против полицейской стрельбы в Атланте, и полиция увидела на записи с камер наблюдения, как несколько человек наносят надписи на территории Капитолия штата. Один из них написал: «Мы отомстим». Шрифт оказался похож на тот, которым была выполнена надпись на стене WFA.

Полицейские установили, что подозреваемый ездит на белом пикапе Toyota Tacoma, зарегистрированном в Мадисоне. 1 марта сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину за рулем пикапа и подтвердили его личность, когда он припарковался и вышел из автомобиля. Оказалось, что это 29-летний Хридинд Санкар Ройчоудхури. Мужчина выбросил в урну пакет из-под фастфуда, вернулся к автомобилю и уехал.

В пакете полицейские нашли недоеденный буррито. Они направили его на анализ в лабораторию. Через несколько недель результаты показали, что ДНК с буррито совпадает с образцами, найденными на территории противоабортной организации. Полицейские арестовали мужчину в аэропорту Бостона, когда он собирался вылетать в Гватемалу.

Ему предъявили обвинение в попытке причинить ущерб посредством поджога и использования взрывчатых веществ. В тот же день он был доставлен в суд. Если суд признает его виновным, ему грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.

Wisconsin Famiily Action — некоммерческая организация, которая продвигает иудейско-христианские принципы и ценности и выступает за укрепление института брака, семьи, жизни и свободы. Руководство организации открыто высказывало свою позицию относительно абортов.

Ранее сообщалось, что вор пришел грабить студенческое общежитие в английском Ноттингеме и попался благодаря оставленным на месте преступления вставному зубу и тюремным документам. Во время ограбления его спугнула группа студентов.