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09:41, 3 апреля 2023Россия

Чебурашку назвали россиянином

Опрос Okko показал, что большинство россиян считают Чебурашку соотечественником

Кадр: фильм «Чебурашка»

Чебурашка родился в России, может жить 120 лет, а питается не только апельсинами, но и конфетами. Такие представления о персонаже книги Эдуарда Успенского выразило большинство опрошенных россиян. Это следует из исследования онлайн-кинотеатра Okko, данные опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Назвать Чебурашку россиянином решил 51 процент опрошенных соотечественников, а американцем — лишь 3 процента. Меньше всего участников опроса — 11 процентов — считают, что продолжительность жизни Чебурашки может составлять до 60 лет, еще 20 уверены, что жизнь этого существа длится столько же, сколько и кошачья. Вариант с чебурашкой-долгожителем, чей возраст может превышать 120 лет, выбрали 56 процентов респондентов.

Кроме уже упомянутых конфет, к рациону этого персонажа 32 процента опрошенных россиян отнесли орехи, а 13 и 12 процентов респондентов добавили в него молоко и мед.

Интерес к образу жизни Чебурашки россияне проявили на фоне выхода в Okko одноименного фильма про этого персонажа с участием Сергея Гармаша. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» в онлайн-кинотеатре Okko стал самой успешной премьерой в истории сервиса.

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Марк Леонов
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