Российская сеть развлекательных центров оказалась на грани банкротства

«Ъ»: ФНС требует банкротства компании-оператора развлекательных центров «Космик»

Российской сети развлекательных центров «Космик» грозит банкротство из-за задолженностей по налогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники из сферы торговой недвижимости и рынка ритейла.

Собеседники издания сообщили о финансовых проблемах компании. В марте 2023 года инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Москве подала заявление о банкротстве ЗАО «Космик». По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», о намерениях подать аналогичное заявление к компании заявили и другие заинтересованные лица.

Глава коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский отметил, что компании обычно стараются в максимально сжатые сроки погасить задолженность по налогам, чтобы избежать блокировки счетов. По его мнению, «Космик» может быть не согласен с начисленной суммой, и тогда должен оспорить решение о взыскании долга, либо у компании действительно есть серьезные финансовые сложности.

По данным картографических сервисов, за последнее время «Космик» закрыл несколько своих объектов. Из существовавших ранее 17 центров сейчас не работает больше 40 процентов объектов. Вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин объясняет это трудностями компании с оплатой аренды. Эксперт отметил, что сети давно требовались финансовые вливания для развития и обновления концепции. Осложнили ситуацию компании и ограничения во время пандемии COVID-19, добавил Люлин. Выручка сети упала с 1,1–1,2 миллиарда рублей в 2017–2018 годах почти в четыре раза — до 275 миллионов рублей в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд зарегистрировал заявление мордовского предпринимателя Петра Колотилина о банкротстве сети «Связной». Компания снимала помещение бизнесмена под торговую точку, но задолжала арендную плату.