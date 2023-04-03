Российский школьник погиб после съемки видео с молотком в заброшенном здании

В Евпатории 15-летний школьник погиб после съемки видео с молотком в заброшенном здании

В Евпатории 15-летний школьник погиб после съемки видео в одном из заброшенных зданий на территории курорта. Об этом сообщил Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю на своем сайте.

Как пишет пресс-служба ведомства, 31 марта несколько девятиклассников после уроков пришли в заброшенное строение на проспекте Мира. У одного из подростков при себе был молоток, которым он начал рушить кирпичную стену, пока остальные школьники снимали этот процесс на камеру. В результате стена обрушилась прямо на мальчика, и он оказался под обломками.

Прибывшие на место спасатели вытащили школьника из-под завала и передали врачам скорой помощи. Подростка с травмами головы и тела доставили в больницу, где он скончался.

По факту гибели мальчика была организована проверка. Сейчас следователи выясняют личность собственника здания и устанавливают, какие меры были приняты, чтобы на территорию объекта не проникали посторонние. Также ведомство оценит обстановку в семьях подростков.

Ранее в Гатчине Ленинградской области 14-летняя девочка погибла, когда снимала видео для Telegram. Во время записи она сидела на подоконнике на шестом этаже, курила вейп и слушала музыку. В какой-то момент школьница сорвалась вниз и разбилась.