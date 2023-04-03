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12:42, 3 апреля 2023Наука и техника

Подтверждена роль амилоидов в болезни Альцгеймера

Science Advances: амилоидные белки играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Ученые Колумбийского университета подтвердили, что амилоидные белки играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи выявили два белка — ATF4 и CREB3L2, связывание которых друг с другом запускается амилоидом. Они взаимодействуют примерно с 50 процентами белков, изменяя активность генов в клетках головного мозга при болезни Альцгеймера.

Пара CREB3L2-ATF4 активирует сеть других белков, вызывающих накопление смертельно опасных отложений тау внутри нейронов. Эта пара белков также отключает клеточный механизм, который очищает нейроны от старых и повреждающих белков, что является еще одним признаком болезни Альцгеймера.

Хотя CREB3L2 и ATF4 также обнаруживаются поодиночке и в здоровых нейронах, их связывание значительно увеличивается при наличии стрессового фактора, такого как избыток амилоида. Полученные данные свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера можно лечить путем вмешательства в образование пары CREB3L2-ATF4.

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Александр Еникеев
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