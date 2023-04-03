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12:56, 3 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о 105 тысячах выпущенных по республике украинских снарядов

В ДНР рассказали о более чем 150 тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по территории республики

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 105 тысяч снарядов за время эскалации конфликта. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

С момента эскалации конфликта, 17 февраля 2022 года, украинская армия использовала 40 ракет из ОТРК «Точка-У», 262 ракеты РСЗО HIMARS, 22 ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч», 258 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 13 598 ракет РСЗО калибра 122 миллиметра и 24 805 снарядов калибра 155 миллиметров.

За указанное время в ДНР зафиксировано 16 556 фактов ведения огня, из них 16 224 велись с применением тяжелого вооружения, говорится в сообщении.

За время эскалации на территории республики в границах до начала специальной военной операции (СВО) погибли 687 гражданских лиц, в том числе 28 детей. На взятых под контроль в ходе СВО территориях погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей, сообщило представительство ДНР.

В декабре 2022 года Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русских «просто нужно уничтожить». По его словам, садиться за стол переговоров с Россией «недостойно украинского народа».

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Алевтина Запольская
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