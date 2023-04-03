В ДНР рассказали о 105 тысячах выпущенных по республике украинских снарядов

В ДНР рассказали о более чем 150 тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по территории республики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 105 тысяч снарядов за время эскалации конфликта. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

С момента эскалации конфликта, 17 февраля 2022 года, украинская армия использовала 40 ракет из ОТРК «Точка-У», 262 ракеты РСЗО HIMARS, 22 ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч», 258 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 13 598 ракет РСЗО калибра 122 миллиметра и 24 805 снарядов калибра 155 миллиметров.

За указанное время в ДНР зафиксировано 16 556 фактов ведения огня, из них 16 224 велись с применением тяжелого вооружения, говорится в сообщении.

За время эскалации на территории республики в границах до начала специальной военной операции (СВО) погибли 687 гражданских лиц, в том числе 28 детей. На взятых под контроль в ходе СВО территориях погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей, сообщило представительство ДНР.

В декабре 2022 года Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русских «просто нужно уничтожить». По его словам, садиться за стол переговоров с Россией «недостойно украинского народа».