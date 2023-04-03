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19:13, 3 апреля 2023Россия

Путин проведет заседание президиума Госсовета

Кремль: Путин обсудит развитие промышленности в условиях санкций на заседании Госсовета

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета, на котором обсудит развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства примет участие в заседании 4 апреля во время рабочей поездки в Тульскую область. Путин будет присутствовать на заседании в формате видеосвязи.

Также в ходе поездки президент России осмотрит завод «Тулажелдормаш», производящий путевую технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей.

В конце марта Путин напомнил о долгосрочном негативном эффекте, который западные санкции могут оказать на российскую экономику. По словам президента, на фоне внешнеэкономического давления определяющее значение для развития страны приобретает внутренний спрос.

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Алан Босиков
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