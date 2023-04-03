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00:12, 3 апреля 2023Бывший СССР

Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры госпитализировали

УПЦ: одного из глумившихся над певчей Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни

Фото: РИА Новости

Один из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры в субботу, 1 апреля, был доставлен в больницу без признаков жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на очевидцев.

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал», — заявили в УПЦ. Причина госпитализации не раскрывается.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг Киево-Печерской лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников обвиняют в связях с Россией и пророссийской позиции, в лавре и ряде других объектов УПЦ МП проводят обыски — Служба безопасности Украины считает, что там есть «пророссийская литература», якобы используемая для «пропаганды "русского мира"».

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Марина Совина
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