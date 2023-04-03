Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 3 апреля 2023Мир

В Венгрии назвали безумием нынешний ход дела о диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Венгрии Сийярто: нынешний ход дела о диверсии на «Северных потоках» — безумие

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нынешний ход дела о диверсии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» с отсутствием объективного и независимого расследования является безумием, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Тот факт, что против критически важной европейской энергетической структуры был совершен теракт, и с тех пор по этому делу не проводилось независимое международное расследование, и исполнитель не установлен, является просто безумием», — сказал дипломат.

Сийярто также призвал представить, какой была бы реакция Вашингтона в случае аналогичного теракта на территории Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях в случае попытки вывести из строя газопровод «Южный поток». Политик напомнил о диверсии на трубопроводе «Северный поток», подчеркнув, что если подобное произойдет с «Южным потоком», то безнаказанным этот поступок не останется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера
Путин назвал место проведения следующего саммита БРИКС
Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья
Следователи возбудили дело из-за взрыва автомобиля в Мелитополе
Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео
Цены на российскую нефть упали до минимума
Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»
Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете
В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.