В Венгрии назвали безумием нынешний ход дела о диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Венгрии Сийярто: нынешний ход дела о диверсии на «Северных потоках» — безумие

Нынешний ход дела о диверсии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» с отсутствием объективного и независимого расследования является безумием, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Тот факт, что против критически важной европейской энергетической структуры был совершен теракт, и с тех пор по этому делу не проводилось независимое международное расследование, и исполнитель не установлен, является просто безумием», — сказал дипломат.

Сийярто также призвал представить, какой была бы реакция Вашингтона в случае аналогичного теракта на территории Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях в случае попытки вывести из строя газопровод «Южный поток». Политик напомнил о диверсии на трубопроводе «Северный поток», подчеркнув, что если подобное произойдет с «Южным потоком», то безнаказанным этот поступок не останется.