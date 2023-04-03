«ВКонтакте» на одну неделю вернула легендарную игру

«ВКонтакте» вернула легендарную игру Pixel Battle на одну неделю

«ВКонтакте» объявляет о запуске легендарной игры Pixel Battle, которую давно ждали пользователи соцсети. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Игру вернули в понедельник, 3 апреля, она будет доступна юзерам всего одну неделю — до 18:00 пятницы, 7 апреля. Участники смогут создавать большие команды и вместе рисовать картины, наслаждаться коллективным творчеством, соперничать за пиксельное полотно, а также получать бонусы в виде голосов.

Кроме того, сообщества могут добавлять мини-приложение в меню и приглашать подписчиков присоединяться к реализации общей картины. Также игра доступна для совместного использования в частных чатах.

«Pixel Battle — это яркая возможность для самовыражения через коллективное творчество. Пользователи могут создать рисунок на любую тему, которая интересна им, и насладиться совместной работой. Вместе с тем игра повышает навык командообразования: она учит координироваться и вместе стремиться к созданию чего-то масштабного. Pixel Battle напоминает проект в реальном мире, когда успех зависит от согласованности действий всех участников», — отметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Pixel Battle ранее была доступна только в дни рождения «ВКонтакте». За годы с первого запуска игра получила большую популярность: ежегодно в октябре проект на несколько дней объединял десятки тысяч сообществ, а в 2020 году в приложение зашли более 13 миллионов раз. Игроки с азартом создавали арты вместе с единомышленниками и защищали их от других команд. Те, кому удавалось завершить и сохранить рисунок, оставляли свою работу в истории.

Запуск Pixel Battle прямо в переписке стал возможен благодаря интеграции сервисов открытой платформы VK Mini Apps в чаты «VK Мессенджера». Собеседники получили возможность внести разнообразие в общение с помощью игровых и других интерактивных механик.