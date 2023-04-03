Пригожин подтвердил связь с местом гибели Татарского

Пригожин подтвердил связь с петербургским кафе, где погиб военкор Татарский

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил связь с петербургским кафе, где произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

«Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары», — сообщил Пригожин.

Он сообщил, что, вероятнее всего, взрыв произошел во время семинара.

По словам Пригожина, инцидент схож с убийством журналистки Дарьи Дугиной. При этом Пригожин отказался обвинять в произошедшем киевский режим. «Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству», — предположил он.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.