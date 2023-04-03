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08:14, 3 апреля 2023Россия

На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений

Еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 зафиксировали на Камчатке

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Еще несколько землетрясений магнитудой до 4,6 произошли на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу региона.

По данным агентства, были зафиксированы еще пять подземных толчков.

Новые землетрясения были зафиксированы в той же местности, что и первое — в акватории Тихого океана, на расстоянии в 50 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда самого сильного из зафиксированных землетрясений составляла 4,6 балла.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Очевидцы опубликовали кадры последствий подземного толчка.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли десятки тысяч людей.

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Марк Леонов
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