На Камчатке зафиксировали еще несколько землетрясений

Еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 зафиксировали на Камчатке

Еще несколько землетрясений магнитудой до 4,6 произошли на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу региона.

По данным агентства, были зафиксированы еще пять подземных толчков.

Новые землетрясения были зафиксированы в той же местности, что и первое — в акватории Тихого океана, на расстоянии в 50 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда самого сильного из зафиксированных землетрясений составляла 4,6 балла.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. Очевидцы опубликовали кадры последствий подземного толчка.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли десятки тысяч людей.