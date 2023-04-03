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15:06, 3 апреля 2023Мир

Путин назвал место проведения следующего саммита БРИКС

Президент России Путин: саммит БРИКС в 2024 пройдет в Казани

Фото: Marcos Correa / Reuters

Саммит БРИКС в 2024 году будет проходить в Казани. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что к БРИКС захотели присоединиться порядка 13 стран. По данным посла ЮАР в Москве Макетуки, 6 из 13 стран уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Глеб Бажуткин
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