Путин назвал место проведения следующего саммита БРИКС

Президент России Путин: саммит БРИКС в 2024 пройдет в Казани

Саммит БРИКС в 2024 году будет проходить в Казани. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что к БРИКС захотели присоединиться порядка 13 стран. По данным посла ЮАР в Москве Макетуки, 6 из 13 стран уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.