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10:36, 3 апреля 2023Россия

Российская школьница попала в больницу после посещения батутного центра

В Омске 12-летняя школьница попала в больницу после посещения батутного центра

Фото: Пресс-служба «Gravity»

В Омске 12-летняя школьница попала в больницу после посещения батутного центра «Гравити» на улице Герцена, сообщает российский портал Ngs55.ru.

Девочка пришла в центр с подругой и ее матерью 30 марта. Пытаясь перепрыгнуть с батута на батут, 12-летняя россиянка расслабила ноги. Батут ее оттолкнул, и это привело к перелому ноги.

Инструкторы оказали первую помощь школьнице, администраторы вызвали бригаду скорой. В батутном центре также заверили, что готовы помочь девочке восстановиться после травмы.

По факту происшествия организовали доследственную проверку. По ее итогам омские следователи решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Региональная прокуратура также заинтересовалась инцидентом и начала проверку.

Ранее сообщалось, что школьницу из Москвы покалечил расколовшийся фонтан, установленный в одном из скверов города. 12-летняя девочка попала в больницу с переломом ноги.

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Анна Щербакова
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