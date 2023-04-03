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18:09, 3 апреля 2023Россия

Российский подросток ударил топором пожаловавшуюся на громкую музыку женщину

В Волгограде подросток ударил топором пожаловавшуюся на громкую музыку женщину

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

17-летний житель Волгограда ударил женщину топором по голове. Перед этим он поспорил с ней из-за громкой музыки, сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на городской главк МВД России.

Подросток гостил у знакомого в квартире по соседству с жильем потерпевшей. Ночью молодые люди слушали музыку, что вызвало недовольство соседки. После того как женщина несколько раз попросила убавить громкость, молодой человек вышел на лестничную клетку и ударил ее топором.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Задержанный подросток признал свою вину.

Ранее в Иркутске 18-летний юноша застрелил 62-летнего пенсионера за то, что тот попросил его не шуметь. Группа молодых людей остановилась на автомобиле на улице, включив музыку. Не вытерпев шума, пенсионер взял из дома ружье и выстрелил в кузов машины. Один из молодых людей выхватил оружие из его рук и выстрелил в пенсионера. Ранение оказалось смертельным.

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Алан Босиков
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