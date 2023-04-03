В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой

Малайзия отменила обязательную смертную казнь, ее разрешили заменять на удары палкой

Парламент Малайзии принял закон, направленный на отмену обязательной смертной казни в стране по ряду преступлений и отмену пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

Согласно закону, смертную казнь предлагают заменить на тюремное заключение сроком от 30 до 40 лет. Также лишение жизни разрешат заменять на удары палкой от шести до 12 раз в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Ранее его можно было заменить только на пожизненное лишение свободы.

Закон предполагает отмену смертной казни за ряд преступлений, не влекущих за собой смерть, таких как производство и торговля огнестрельным оружием и похищение людей.

С 2018 года в Малайзии действует мораторий на смертную казнь. До этого в стране применялась высшая мера наказания за такие преступления, как убийство и наркоторговля. Силы оппозиции, победившие на выборах в мае 2018 года, обещали пересмотреть «неподходящие» законы.