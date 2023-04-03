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00:14, 4 апреля 2023Мир

Байден потерял мэра города во время выступления

RNC: Байден потерял мэра Миннеаполиса Фрея на выступлении на заводе в Миннесоте
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления на заводе в Миннесоте сделал неожиданную паузу, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Речь главы государства транслировал телеканал Fox Business, инцидент выделил Национальный комитет Республиканской партии (RNC) в своем Twitter.

«Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю», — потерял Фрея Байден.

Однако мэр Миннеаполиса не ответил на обращение Байдена. Чиновник также не присутствовал и среди политиков, участвовавших в мероприятии.

Ранее Байден перепутал название пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи. При визите в Роллинг Форк он назвал его Роллинг Стоуном. «Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были пища и место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг Стоун», — перепутал Байден в обращении к жителям.

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Марина Совина
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