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15:16, 3 апреля 2023Россия

Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»

Пригожин заявил о принятии решений по «бахмутской мясорубке» Суровикиным

Фото: Libkos / AP

Решение о проведение операции в Артемовске (украинское название — Бахмут), так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин, комментарий приводит пресс-служба его компании.

Пригожин также подчеркнул, что непосредственное участие в разработке и реализации операции принимал генерал армии России Сергей Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку. «И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», — рассказал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска поднят российский флаг, и город «юридически взят». Он также уточнил, что в западных районах города еще сосредоточен противник.

Суровикин занимал должность командующего объединенной группировкой войск СВО с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го. В период его руководства начались массированные удары по инфраструктуре Украины. Регулярно они стали происходить после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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