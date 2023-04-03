Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»

Пригожин заявил о принятии решений по «бахмутской мясорубке» Суровикиным

Решение о проведение операции в Артемовске (украинское название — Бахмут), так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин, комментарий приводит пресс-служба его компании.

Пригожин также подчеркнул, что непосредственное участие в разработке и реализации операции принимал генерал армии России Сергей Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку. «И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», — рассказал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска поднят российский флаг, и город «юридически взят». Он также уточнил, что в западных районах города еще сосредоточен противник.

Суровикин занимал должность командующего объединенной группировкой войск СВО с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го. В период его руководства начались массированные удары по инфраструктуре Украины. Регулярно они стали происходить после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.