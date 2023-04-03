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07:00, 3 апреля 2023Моя страна

Светофоры начнут озвучивать названия улиц в российском городе

В Нижнем Новгороде светофоры будут озвучивать названия улиц

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Нижнем Новгороде светофоры начнут озвучивать названия улиц. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу городской администрации KP.RU, восемь первых таких светофоров будут установлены на пересечении улиц Бекетова и Заярская.

В городской администрации объяснили, что голосовое озвучивание улиц поможет сориентироваться воспитанникам школы-интерната для слепых и слабовидящих, расположенной неподалеку от упомянутого места.

Комментируя инициативу, мэр города Юрий Шалабаев указал, что подобные системы в Нижнем Новгороде появятся впервые.« Для безопасности передвижения детей и других пешеходов эти устройства будут озвучивать название улицы, через которую разрешен переход», — заявил он.

Отмечается, что в настоящий момент власти города проводят конкурсные процедуры по закупке оборудования, по окончании которых стартуют мероприятия по их монтажу.

KP.RU указывает, что в Нижнем Новгороде есть светофоры со звуковым оповещением, предупреждающим пешеходов о смене сигналов. Всего в городе установили 25 таких светофоров.

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Варвара Кошечкина
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