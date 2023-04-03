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08:00, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Названы последствия слишком сильного развития искусственного интеллекта

Глава Novo BI Непейвода: чрезмерно развитый ИИ приведет к созданию нечеловеческих разумов

Фото: Miquel Parera / Unsplash

Чрезмерно развитый искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может привести к созданию нечеловеческих разумов, которые начнут конкурировать с людьми. Такое последствие слишком сильного развития этой технологии в беседе с «Лентой.ру» назвал глава компании Novo BI Евгений Непейвода.

«Опасность слишком развитого искусственного интеллекта заключается в том, что он может наводнить информационные каналы пропагандой, отобрать у людей работу и привести к созданию нечеловеческих разумов, которые перехитрят людей и сделают их знания устаревшими и ненужными. Человеку уже сегодня сложно отличить фейки, сгенерированные ИИ, от правды», — констатировал Непейвода.

В качестве примера он привел данные о том, что почти 70 процентов взрослых людей не могут отличить письмо, написанное чат-ботом ChatGPT, от письма, автором которого является человек. Вместе с тем развитие ИИ при определенных условиях может принести человечеству больше пользы, чем вреда.

«Например, в ритейле искусственный интеллект может анализировать данные о покупателях и особенностях их поведения, что поможет компаниям более точно предсказывать спрос на товары и оптимизировать свои запасы. Также ИИ улучшит персонализацию предложений, предлагая купить те или иные товары на основе их предыдущих покупок и интересов», — уверен Непейвода.

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При этом, по словам главы Novo BI, прямо сейчас мир находится на важном этапе определения темпов дальнейшего развития искусственного интеллекта. В частности, в ближайшие несколько лет должен определиться мировой лидер, наиболее успешно адаптировавший технологию в бизнесе и на уровне конечных потребителей.

«Сейчас в сфере ИИ-разработок два явных лидера — Китай и США. Но ключевые игроки американского IT-рынка не пришли к однозначному консенсусу относительно того, приостановить ли развитие искусственного интеллекта или форсировать его. Поэтому там предлагают временно приостановить обучение ИИ. Китай же, наоборот, призывает активно развивать его», — заключил Непейвода.

Ранее Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных. В стране обратили внимание на отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение личной информации пользователей для обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.

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Вениамин Лыков
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