В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что по Киевскому району города было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — заявили в представительстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российским артиллеристам удалось уничтожить базу иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на запорожском направлении. По его словам, ликвидированными оказались десятки наемников, для этого были использованы управляемые снаряды «Краснополь».