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12:05, 3 апреля 2023Бывший СССР

На белорусско-литовской границе застряли 1,4 тысячи фур

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об очереди из фур на границе с Литвой

Фото: Dmitry Vereshchagin / Shutterstock / Fotodom

На белорусско-литовской границе собралась очередь из 1,4 тысячи фур. Об этом сообщил Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии в Telegram.

«Литовская сторона за сутки оформила рекордно низкое количество фур. В воскресенье очередь грузовиков на въезд в Литву существенно увеличилась», — говорится в сообщении.

По данным белорусского ведомства, фуры застряли на границе из-за задержки в оформлении транспорта литовской стороной.

За прошедшие сутки в пункте пропуска Мядининкае (Каменный Лог) были оформлены только шесть фур, в Лаворишкесе (Котловка) — 17 фур, в Шальчинкае (Бенякони) — 37 фур.

В феврале 2023 года Литва прекратила бесперебойный проезд транспорта через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда назвал это решение экономической провокацией и пообещал ответные действия от Минска.

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Алевтина Запольская
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