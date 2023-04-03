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09:09, 3 апреля 2023Силовые структуры

Работавшего на мошенников курьера задержали за обман семи российских пенсионеров

В Соликамске курьера мошенников задержали за обман семи пенсионеров на 1,7 миллиона рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Соликамске полицейские задержали работавшего на мошенников 34-летнего курьера из Перми — он забрал 245 тысяч рублей у пенсионерки и пытался положить их на счет мошенников через банкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина нашел подработку через соцсети. Он должен был приезжать по указанным адресам, забирать наличные и переводить деньги работодателю, оставляя себе процент. Его подельники-аферисты использовали схему «Ваш родственник попал в беду». Они звонили пенсионерам, говорили, что их близкий стал виновником смертельного ДТП, после чего требовали от 100 до 500 тысяч рублей за невозбуждение дела и компенсацию вреда пострадавшим. «Напуганные пожилые люди собирали все имеющиеся сбережения и отдавали их посыльному», — уточнили в полиции.

После его задержания выяснилось, что мужчина забрал деньги у семи пенсионеров из Перми, Березников и Соликамска. Общий ущерб составил более 1,7 миллиона рублей. Фигуранта отправили в СИЗО.

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Владимир Шарапов
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