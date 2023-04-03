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12:46, 3 апреля 2023Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

Песков заявил, что Путин проведет рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Мероприятие в понедельник, 3 апреля, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня в открытой части рабочего дня главы государства доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева, он будет сегодня на приеме у президента в середине дня», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что остальные мероприятия с участием президента, запланированные на понедельник, пройдут в закрытом режиме.

29 марта Путин провел большое совещание с членами правительства. Это мероприятие должно было пройти 16 марта, но его перенесли из загруженности графика президента.

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Варвара Родикова
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