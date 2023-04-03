Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 3 апреля 2023Россия

Мужчина поджег Maybach после аварии в Петербурге и попал на видео

В Петербурге мужчина поджег Maybach после аварии на Выборгском шоссе и попал на видео

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе мужчина поджег автомобиль Mercedes Maybach, в котором попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Предварительно, автомобиль занесло, из-за чего Maybach врезался ограждение. За рулем находился пьяный 38-летний водитель — он после аварии пошел на заправку, купил там бензин и поджег иномарку. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами.

Происшествие попало на видео, его публикует местная группа во «ВКонтакте». На кадрах видно, как горит Maybach, рядом с ним находятся сотрудники оперативных служб. Судя по кадрам, рядом с авто также стоит его владелец — он разводит руками.

Ранее в Иркутске россиянин поджег машину, в которой сидела шестилетняя девочка, и скрылся. Как сообщили в МВД, девочка успела выбежать из машины.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Генерал ФСБ в отставке высказался об организации убийства Татарского
Появилось первое фото задержанной Дарьи Треповой
Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах приграничных регионах
В Подмосковье пенсионер застрелил своего сына и бросил тело в поле
Гретцки раскритиковал российского форварда «Вашингтона»
Стали известны первые слова Дарьи Треповой после задержания
Тигрица пробралась во двор в российском поселке и попала на видео
Великобритания испытала тяжелых роботов
Стало известно о планах предполагаемой убийцы Татарского Треповой после взрыва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.