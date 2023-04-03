Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 3 апреля 2023Силовые структуры

МВД показало видео с задержанной Дарьей Треповой

МВД показало видео с задержанной Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Задержанная Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На кадрах девушка отвечает на вопрос сотрудника МВД о том, за что ее задержали. Также она подтверждает то, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору. Кроме того, она обещает позже рассказать о том, откуда она взяла этот «подарок».

2 апреля после передачи статуэтки Трепова покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела на второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Утром девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
МВД показало видео с задержанной Дарьей Треповой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.