МВД показало видео с задержанной Дарьей Треповой

МВД показало видео с задержанной Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Задержанная Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На кадрах девушка отвечает на вопрос сотрудника МВД о том, за что ее задержали. Также она подтверждает то, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору. Кроме того, она обещает позже рассказать о том, откуда она взяла этот «подарок».

2 апреля после передачи статуэтки Трепова покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела на второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Утром девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

